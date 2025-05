Förderungen von Projekten wie diesem, die auch dem Breitensport auf dem Land zugutekommen können, kommen in der Bevölkerung offenbar gut an. Laut einer Auswertung des Meinungsbarometers MDRfragt halten 70 Prozent der Befragten sie sogar für wichtiger als eine Förderung des Spitzensports.

Sportangebote wie die in Drosa werden zum Großteil von Ehrenamtlichen abgedeckt. Besonders in ländlichen Regionen bildet deren Einsatzbereitschaft so oft den einzigen Zugang zum Breitensport und damit eine bedeutende Rolle für gesellschaftliche Integration und ausreichend Bewegung in der Freizeit. Auch deshalb halten etwa 74 Prozent laut Umfrage das Ehrenamt für zu wenig wertgeschätzt.