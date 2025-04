Um herauszufinden, wohin sich Wildkatzen in Sachsen-Anhalt ausbreiten, wird ein Baldrian-Extrakt genutzt.

Wildkatzen sind sehr scheue Tiere und können durch bestimmte Merkmale von Hauskatzen unterschieden werden. Sie sind keine Gefahr für den Menschen.

In Sachsen-Anhalt breitet sich die Wildkatze wieder aus. Das freut Wildkatzenexpertin Nicole Hermes vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). "Die Wildkatze ist eine Art, die in Zeiten von Artensterben ein Lichtblick für uns Natur- und Artenschützerinnen und -schützer ist." Derzeit gebe es geschätzt zwischen 600 bis 800 der geschützten Tiere in Sachsen-Anhalt, so Hermes. Eine genaue Zählung der von Natur aus scheuen Katzen sei allerdings nicht möglich.

Bildrechte: MDR/Martin Krause

Wo die Wildkatzen sich verbreiten, das findet die Expertin mit sogenannten "Lockstöcken" heraus. Das sind Pflöcke aus Dachlatten, die an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt aufgestellt werden. Angelockt werden die Wildkatzen dann mit einem Baldrian-Extrakt, der auf die Pflöcke gesprüht wird, so Hermes. Einmal angelockt, "reiben sie sich daran, hinterlassen Haare", erklärt die Expertin weiter.

Bildrechte: Helmut Weller/BUND