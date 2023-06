Munitionsreste im Schlossgarten Zerbst bereitet sich nach möglichen Bombenfunden auf Evakuierungen vor

Bei einer Untersuchung am Schloss Zerbst haben Kampfmittelexperten 39 verdächtige Gegenstände gefunden. Sollte es sich dabei um Munitionsreste handeln, müssten die Anwohner in der Nähe evakuiert werden. Das ist der Stadt zufolge ungewiss – aber man sei auf eine mögliche Evakuierung am Montag oder Dienstag vorbereitet, hieß es.