Der Jubel ist riesig, als am Sonntagnachmittag die letzten Kegel fallen. In diesem Moment haben die Sportkegler vom SKV Rot-Weiß Zerbst Sportgeschichte geschrieben. In Sangerhausen gewannen sie überlegen den deutschen Pokal gegen das Team aus Eppelheim. Damit holen die Zerbster als erstes deutsches Kegelteam alle vier wichtigen Titel in einer Spielzeit: Den Weltpokal, die Champions League, die Deutsche Meisterschaft und den Pokal.