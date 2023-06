Die Evangelische Kirchengemeinde St. Nicolai und St. Trinitatis in Zerbst hat am Donnerstag (1. Juni) ein Kunstwerk gegen Antisemitismus enthüllt. In unmittelbarer Nähe zu der antijüdischen Schmähskulptur "Zerbster Sau" gibt es nun ein Gegendenkmal an der heutigen Ruine der Sankt-Nicolai-Kirche. Zur Enthüllung haben der anhaltische Kirchenpräsident Joachim Liebig, der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann, Pfarrer Lutz-Michael Sylvester und der Künstler Hans-Joachim Prager gesprochen.