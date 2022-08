Auf einem Firmengelände in Zerbst ist infolge eines Streits zwischen zwei Männern einer der Beteiligten ums Leben gekommen. Zuvor sollen beide mit "messerähnlichen Gegenständen" aufeinander losgegangen sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dessau-Roßlau am Mittwoch mit. Der Fall habe sich bereits Dienstagmorgen ereignet. Ein 54-jähriger Beschuldigter soll sich dabei mehrere Schnittwunden zugezogen haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.