Schwer verletzt Mann wird in Zerbst von Güterzug erfasst

15. Januar 2025, 11:07 Uhr

In Zerbst ist ein Mann von einem Güterzug erfasst worden. Er wollte offenbar über die Gleise abkürzen. Nach dem Zusammenstoß wurde er schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Zugverkehr zwischen Magdeburg und Dessau stand für eineinhalb Stunden still.