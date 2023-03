Ein Dreijähriger hat ein Spielzeugauto in die Mikrowelle gestellt, das Gerät dann eingeschaltet und damit einen Wohnungsbrand ausgelöst. Das Gerät sei am Mittwochmittag in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in Brand geraten, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die Eltern des Jungen haben die Flammen demnach noch vor Eintreffen der Feuerwehr erfolgreich bekämpft.