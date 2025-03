Orangerot verabschiedet sich die Sonne am westlichen Horizont überm Zerbster Land, das Himmelsblau verwandelt sich langsam in tiefes Blau und dann in Schwarz. Nadine Schubert, Sandra Köhler und ihre Tochter Luisa stehen auf einem Feldweg und warten. Ausgerüstet mit Smartphone und Lautsprecher, werfen sie immer wieder einen Blick auf die Uhr. Um 17:56 Uhr ist die Sonne untergegangen, Punkt 18:26 Uhr wollen sie mit der Zählung beginnen.

Einst bevölkerte der Steppenvogel weite Teile Europas und Asiens. Doch Rebhühner sind selten geworden in Deutschland, kommen in vielen Gegenden gar nicht mehr vor. Einer der Gründe ist die intensive Landwirtschaft mit großflächigen Feldern, dem Einsatz von Pestiziden und der frühen Mahd.

Rebhühner brüten in Kuhlen am Boden, brauchen die Deckung. Der Rückgang von Lebensräumen, Nahrungsmangel und Fressfeinde wie Fuchs und Waschbär haben die Zahl der Rebhühner stark dezimiert. Auch die Jagd auf die fasanenartigen Vögel trug zu ihrem Rückgang bei.

Seit den 1970er Jahren ist der Bestand an Rebhühnern in Europa so stark zurückgegangen, wie bei kaum einer anderen Vogelart. Er sank zwischen 1980 und 2016 um über 90 Prozent. Lebten bis in die 1970er Jahre noch Millionen Rebhühner in Deutschland, so wurde ihre Zahl vom Bundesamt für Naturschutz 2019 auf noch 21.0000 bis 37.000 geschätzt. Vielerorts sind die Tiere bereits ausgestorben, nur noch ein Viertel aller Jagdreviere melden überhaupt noch welche.