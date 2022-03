Für eine Anlage zur Wasserstoff-Produktion ist am Mittwoch in Zerbst die Baugenehmigung erteilt worden. Das Unternehmen Green Energy, das zur Getec Holding Magdeburg gehört, investiert 75 Millionen Euro in den Standort.

Windräder, Biogas- und Photovoltaik-Anlagen sollen den Strom für die Produktion von Wasserstoff liefern. Am Ende soll grüner Wasserstoff entstehen – also Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert wurde. Konkret sollen sieben neue Windräder errichtet werden. Die Anlage entsteht auf 3.000 Quadratmetern.

Eine neue Wetterstation wurde in Zerbst direkt am Mittwoch in Betrieb genommen.

Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen

In Zerbst soll jährlich genug Wasserstoff produziert werden, um 5.000 Fahrzeuge mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometer pro Jahr zu betreiben.