Gearbeitet wird auf dem Abschnitt unter anderem an den Gleisen. Außerdem werden in Bauernseegraben und Fuhnebach neue Eisenbahnüberführungen gebaut sowie die Bahnsteige in Jeßnitz und Marke erneuert. Darüber hinaus werden in Jeßnitz ein Bahnhofsgebäude und ein Nebengelass abgerissen.