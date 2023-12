Auf der A9 bei Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist in der Nacht zum Freitag ein Lkw in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, bleibt die Autobahn in Richtung Berlin zunächst gesperrt, wie lange könne noch nicht gesagt werden. Das Feuer sei gelöscht worden. Es gebe aber erhebliche Schäden an der Fahrbahn.