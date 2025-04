Feuerwehren im Großeinsatz ABC-Alarm in Bitterfeld vorbei – Betroffene können zurück in die Gebäude

24. April 2025, 13:34 Uhr

Am Donnerstagmorgen gab es in Bitterfeld einen Großeinsatz der Feuerwehr. Weil auf dem Gelände eines Chemieunternehmens Gas aus einem Behältnis ausgetreten ist, mussten Wohnblöcke sowie eine Kita evakuiert werden. Mittlerweile können die Betroffenen wieder zurück in die Gebäude.