Auszug aus dem Festprogramm vom 27. bis 30. Juni "Deine Stadt, deine Party, dein Bitterfeld", lautet das Motto des Festes. In der Innenstadt sollen vier Bühnen stehen. Das Programm verspricht: mehrere Open-Air-Konzerte, Mitmach-Rallyes, Familienprogramm, Sommerkino, einen Mittelaltermarkt sowie ein Keltenlager. Am Sonntag, dem 30. Juni, soll der große Festumzug stattfinden. 44 Vereine und Institutionen wollen in 18 Bildern einen Abriss der 800-jährigen Geschichte zeigen.

Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) rechnet mit 12.000 Gästen zum Fest. Besucher könnten sehen, wie sich die Stadt Bitterfeld vor allem in den letzten Jahren gewandelt habe. "Die Stadt hat hinsichtlich der Transformation ganz viel zu bieten", so Schenk, der sich auch auf die Stadtwette freut. Dann sollen in der Grünen Lunge, dem Park im Zentrum, 800 Bitterfelder gemeinsam den Song "Was bleibt" anstimmen.