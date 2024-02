Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Ein Parteimitglied der AfD in Sachsen-Anhalt hat vor dem Verwaltungsgericht in Halle Klage gegen die Wahl von Armin Schenk (CDU) zum Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen eingereicht. Das Gericht bestätigte am Montag auf Anfrage den Eingang der Klage, zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.