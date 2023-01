Der Bitterfelder nimmt es sportlich. Und der hochaufgeschossene Mann mit den blonden Haaren gibt nicht auf. Freudenreich rollt ein wuchtiges Stativ auf die Terrasse seines Hauses in Bitterfeld. Hier hat sich der Technikfan eine eigene Sternwarte aufgebaut.

"Schon als Kind habe ich mich für das Weltall interessiert", erzählt der Verfahrensmechaniker. Nur den Mond beobachten, wurde ihm schnell zu langweilig. Der Bitterfelder investierte viel Zeit und noch mehr Geld in sein Hobby, schaffte sich professionelle Technik an, baute und tüftelte an seiner "Zauberwerkstatt", wie er es nennt.