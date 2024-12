Die Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen an der Autobahn 9 wird am Mittwoch und Donnerstag in Fahrtrichtung München zwei Mal gesperrt. Betroffen ist die Auffahrt Richtung München. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung soll jeweils zwischen 9 und 15 gelten. Grund dafür seien Bauarbeiten. Der Verkehr soll in der Zeit über die U93 umgeleitet werden.