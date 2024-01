Auf Martin Zschoches Hof in Repkau bei Köthen war gerade so etwas wie Winterruhe eingekehrt. Mehr als 50 verschiedene Kulturen baut der Bio-Landwirt auf rund 15 Hektar Ackerfläche an, von Beeren über Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl und Salate bis hin zu Tomaten und Zucchini. Doch der strenge Frost der letzten Tage hat den Boden steinhart gefrieren lassen. Für Zschoche ideale Bedingungen, das gefrorene Unkraut auf den Winterlauch-Feldern mit einer Hacke abzubrechen. "Dann stirbt es später einfach ab", sagt der Bauer.

Statt wie viele seiner Kollegen in dieser Woche etwa Autobahnauffahrten zu blockieren, steht Zschoche also auf dem Feld und jätet Unkraut. Oder er sitzt am Schreibtisch und erledigt Papierkram. Zum Demonstrieren fehle ihm in seinem Ein-Mann-Betrieb schlicht die Zeit, sagt der Landwirt.