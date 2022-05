In Bitterfeld-Wolfen hat am Mittwoch der Bau einer neuen Fabrik für Batterie-Rohstoffe begonnen. Nach Angaben des Investors soll das Werk im Chemiepark im Herbst 2023 in Betrieb gehen. Produziert wird dann einem Sprecher zufolge Lithiumhydroxid. Der Stoff werde im Bereich der Elektromobilität verwendet. Lithium gilt als weißes Gold der Elektro-Sparte.