In den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg müssen sich Autofahrer seit Montag auf Behinderungen einstellen. Wie das Verkehrsministerium mitteilte , soll die Kreisstraße zwischen Burgkemnitz und Pöplitz südlich von Zschornewitz erneuert werden. Wegen der Bauarbeiten werde der Abschnitt bis voraussichtlich Ende Mai gesperrt.

Die Kosten für die Instandsetzung der Straße betragen dem Ministerium zufolge rund 200.000 Euro. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Muldebrücke an der B100 bei Pouch: Die Kreisstraße soll als Umleitungsstrecke dienen, wenn die Bundesstraße für den Brückenbau gesperrt ist. Dieser hatte Ende vergangenen Jahres begonnen und ist bis Juni 2028 geplant. In diesem Zeitraum soll die B100 für insgesamt 15 Monate gesperrt werden.