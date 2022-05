Bei dem Unfall – so die erfundene Geschichte – sei eine Person tödlich verletzt worden. Um die Tochter aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen zu können, sei eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro zu hinterlegen. Das Ehepaar übergab daraufhin 18.000 Euro und zwei wertvolle Münzsammlungen an eine Frau in der Damaschkestraße in Bitterfeld-Wolfen.