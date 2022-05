Der Bau einer neuen Batteriefabrik in Bitterfeld-Wolfen ist offenbar geplatzt. Das chinesisch-amerikanische Unternehmen Farasis hat seine Pläne für den Standort vorläufig zurückgestellt, wie die Mitteldeutsche Zeitung (€) am Montag zuerst berichtete. Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sagte der Zeitung, die Fabrik werde nicht wie geplant kommen. Man arbeite gemeinsam mit Farasis aber an Alternativen.

Das Solar Valley, einst Hoffnungsträger für Solarzellen, bleibt der Zukunftstechnik treu. Bildrechte: Solarvalley Mitteldeutschland e. V.

Der städtebauliche Vertrag für die geplante Fabrik auf einer 60 Hektar großen Fläche wurde zwischenzeitlich gekündigt, hieß es. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag berichtet, ist eine Ansiedlung von Farasis nicht grundsätzlich vom Tisch. Der Chef des Stabs Wirtschaftsförderung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Steve Bruder, wird mit den Worten zitiert, mit dem Konzern sei nun ein kleineres Projekt im Gespräch. Geplant sei in einem ersten Schritt die Produktion von Batteriemodulen auf etwa einem Drittel der ursprünglich geplanten Fläche. "Das heißt, man lässt sich die Zellen aus China liefern und produziert dann hier die Module", so Bruder. Perspektivisch sei aber denkbar, dass später auch Batteriezellen in Bitterfeld-Wolfen gefertigt werden könnten.



Der Batteriehersteller Farasis hatte Mitte 2019 angekündigt, im Solar Valley bei Thalheim eine Fabrik zu bauen. Im ersten Schritt sollten 600 Millionen Euro investiert werden, 600 Jobs sollten entstehen. Produktionsbeginn sollte Ende 2022 sein. Doch der Baustart wurde verschoben. Im September 2021 verließ der Europachef von Farasis, der die Ansiedlung vorangetrieben hatte, überraschend das Unternehmen.