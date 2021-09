Für Autofahrende auf der Bundesstraße 100 zwischen Brehna und Halle gibt es ab Donnerstag spürbare Entlastung. Die Bauarbeiten an der Trasse stehen kurz vor dem Abschluss. Menschen, die von der A9 in Richtung Halle wollten, hatten in den vergangenen Monaten immer wieder im Stau gestanden, weil der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wurde. Insgesamt vier Kilometer Fahrbahn mussten komplett erneuert werden, sagt Michael Audörsch von der Landesstraßenbaubehörde.