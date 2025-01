An dem Haus in Brehna ( Landkreis Anhalt-Bitterfeld ) fährt man vorbei, wenn man es nicht weiß. Es ist eine Ruine, seit Jahren ohne Dach. Dort lebt der Halter der Tiere. Seinetwegen laufen die Brehnaer Sturm. Unter den Latten des Dachstuhls wohnt der inzwischen 18 Jahre alte Sohn des Hausbesitzers – ebenfalls seit Jahren. Weder das noch die sich mehr oder weniger selbst überlassenen Tiere hatten bisher Konsequenzen. Wie viele Tiere in der Ruine leben, vermag niemand zu sagen. Die Nachbarn reden von zwei großen Kaukasen – Herdenschutzhunden – die ständig in einem kleinen Raum des Hauses gehalten werden.

Spitzbarth kritisiert, dass sie nie eine Reaktion auf ihre Anzeigen erhalten habe. Auch andere Brehnaer hätten sich beim Amt beschwert. Das, so geht es aus der Antwort des Landkreises hervor, habe am 25. Dezember, am 30. Dezember, am 3. und am 21. Januar Vororttermine wahrgenommen. "Die Behauptung der Nichtversorgung der Tiere ohne Wasser und Futter konnte dabei nicht bestätigt werden. Die wiederholt angezeigte Gefahr im Verzug bestand daher nicht", antwortet der Landkres auf Anfrage des MDR. Weiter heißt es: "Es wurden aber andere Verstöße gegen tierseuchenrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften festgestellt."