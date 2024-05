Der Anschluss der B6n an die Autobahn 9 bei Thurland im Kreis Anhalt-Bitterfeld soll Ende 2026 endgültig fertig werden. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit. Seit 2015 wird an dem knapp 15 Kilometer langen Abschnitt gebaut. Unter anderem wegen Klagen von Naturschützern hatte sich das Projekt immer wieder verzögert. Für den Lückenschluss steht nun aber der Zeitplan.