In seinem Austrittsschreiben vom Samstag, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, gibt Bruchmüller "führenden Vertretern der CDU" in der Region etwa die Hauptverantwortung für den Verkauf kommunaler Goitzsche-Flächen an Investoren und den dadurch entstandenen "großen Schaden für das Gemeinwohl". Dies lasse eine weitere Mitgliedschaft für ihn nicht zu, so Bruchmüller.