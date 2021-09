Es ist nicht der einzige Ort, der oberflächlich betrachtet, sauber scheint. Unter einem grünen Rasenhügel versteckt sich südöstlich von Bitterfeld der größte Müllhaufen des Chemiekombinats. Der Müll liegt im Grundwasser und das muss ständig abgepumpt werden. Unter der Erde liegen Phenol, Teer und Farben, sowie Kontaktmasse für Kondensatoren, Phosphor- und Chlorabfälle. Die Fässer standen damals teils kopfüber im Schlamm und liefen aus. Eine Dichtung nach unten gab es nicht. Das war auch zu DDR-Zeiten illegal.

"Das Umweltgesetz der DDR galt verbal als eines der strengsten der Welt", erklärt Fred Walkow, der nach der Wende Umweltdezernent im Landkreis Bitterfeld war.

Doch man durfte ja Gesetze brechen, wenn das im Sinne des Staates war. Das waren diese berühmten Ausnahmegenehmigungen. Das heißt, der Gesetzesverstoß wurde damit legalisiert. Fred Walkow Ehemaliger Umweltdezernent im Landkreis Bitterfeld

Noch heute liegen auf der Deponie "Freiheit 3" auf knapp 100 Hektar sechs Millionen Tonnen Chemieabfall: Zehn Prozent davon hochgiftig, schätzt der Betreiber. Immer wieder gab es Pläne, das Gift auszugraben, doch alle sind gescheitert. Die Deponie ist nur eines von einem Dutzend ausgekohlter Tagebau-Restlöcher mit Chemieabfällen. Seit über 40 Jahren verseuchen sie den Untergrund allmählich in Richtung der nahegelegenen Mulde – die in Teilen auch unter Naturschutz steht.

Pestizide: Kontamination bis in 60 Meter Tiefe

Die Schadstoffe kamen an der Grube "Antonie" in Kesselwagen an. Bildrechte: MDR exakt Das schlimmste Restloch ist die Grube "Antonie" am Stadtrand von Bitterfeld. Dort lagert Abfall aus der Produktion von Pestiziden. Dieser ist so giftig, dass er in den Achtzigern alles Leben in der Mulde abtötete bis nach Dessau. Es ist ein Hotspot, "zum einen, weil hier eine unglaubliche Menge an Schadstoffen drin ist vor allem aus der Lindan Produktion, auch die DDT-Reste", sagt der frühere Umweltdezernent Fred Walkow. "Zum anderen, weil diese Reste nicht fest hier verschüttet worden sind, sondern als heiße Reaktionslösung in Kesselwagen ankamen." Diese gebundene Flüssigkeit habe eine höhere Dichte als Wasser. "Die sinkt also gravitativ zu Boden. Und wir haben hier bis in 60 Meter Tiefe eine Kontamination."

Das Problem könnte heute nur mit sehr viel Aufwand gelöst werden: "Ich müsste hier mindestens einen Quadratkilometer wegbaggern", erklärt Fred Walkow. Einen Quadratkilometer und 60 Meter tief. "Dann stellt sich die Frage: Wohin mit dem Material, was ich da entnehme. Also das ist politisch gar nicht durchsetzbar."

Doch das hat Folgen: Das anströmende Grundwasser spült einen Teil der Schadstoffe aus und befördert ihn Richtung Mulde. Ohne Maßnahmen würde es Wohngebiete und Flussauen vergiften und die gefährlichen Giftstoffe verteilen. Pumpen – aufgereiht wie Perlen auf einer Kette – sollen das verhindern. Sie pumpen das belastete Wasser nach oben zum Reinigen. So will man die dahinterliegenden Regionen schützen.

Schwarzes Grundwasser muss teuer gereinigt werden

An einigen Orten im Landkreis Bitterfeld ist das Grundwasser schwarz. Bildrechte: MDR exakt Das schwarze Grundwasser geht über mehrere Kilometer Rohre zum Vorreinigen in ein Spezialklärwerk, anschließend ins Gemeinschaftsklärwerk des Chemieparks. Jährlich sind es 2,5 Millionen Kubikmeter. Die Kosten dafür: Zehn Millionen Euro jedes Jahr. Das Geld dafür kommt von Bund und Land, erfährt MDR exakt beim Sanierungsbetrieb.



"Wenn wir das nicht betreiben würden, dann müsste halb Greppin umgesiedelt werden und dazu Bergmannshof, Annahof", erklärt Ronald Basmer von der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft (MDSE) "Sie müssten den ganzen Menschen sagen: Also gebt mal eure Häuser auf, ihr müsst jetzt ganz woanders hin. Und das sind ja noch immense Kosten neben dem persönlichen Umziehen."

Forscher: Erst in Tausenden Jahren gereinigt

Dabei war nach der Wende der Optimismus groß, den Grundwasserschaden in Bitterfeld binnen kurzer Zeit zu beheben. Daran arbeitete Professor Holger Weiß mit seinen Kollegen vom Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle (UFZ). Ihr SAFIRA-Projekt hatte zum Ziel, mit speziell gezüchteten Bakterienkulturen das verseuchte Wasser direkt im Untergrund zu reinigen. In-Situ, nennen das die Experten.

Doch nach vier Jahren und 50 Millionen Euro Kosten scheiterten die Forscher. "Na, gescheitert ist zu viel gesagt. Spätestens im Jahr 2002 mit der Überflutung weiter Teile Bitterfelds bestand die Notwendigkeit, Grundwasser großflächig ab zu pumpen, zu fördern und damit waren alle Ideen einer in situ Reinigung hinfällig geworden", sagt Weiß.

Der grüne Stolz: der Goitzschesee

Der große Goitzschesee lockt mit klarem Wasser. Bildrechte: MDR exakt Außerdem gebe es Besonderheiten der Altlasten in Bitterfeld, so der Forscher. "insgesamt wurden hier etwa 5.00 verschiedene chemische Produkte hergestellt. Die findet man alle im Untergrund irgendwo wieder." Das mache es so kompliziert. Eigentlich liegen die Grenzwerte für krebserregende Stoffe bei Mikrogramm pro Liter. "Wir haben hier teilweise Gramm pro Liter im Wasser drin. Bis das hier wirklich auf Grenzwerte abgereinigt ist, vergehen Tausende Jahre."

Der Große Goitzschesee ist Bitterfelds grüner Stolz. "Ich hoffe, dass das Grundwasser nicht durchdrückt. Solange wie der Goitzsche-Pegel höher steht wie das Grundwasser in Bitterfeld, ist alles gut", sagt Peter Krüger. Der Chemiearbeiter kämpft bereits sein halbes Leben lang darum, dass die DDR-Chemie nicht in Vergessenheit gerät.