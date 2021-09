Chemieunfall Bei Dreco in Bitterfeld: Ameisensäure ausgelaufen

Havarie bei dem Körperpflegemittelhersteller Dreco im Chemiepark in Bitterfeld: Dort ist am Mittwoch Ameisensäure ausgelaufen. Menschen sind den Angaben zufolge nicht verletzt worden. Allerdings stand der Betrieb stundenlang still.