In den Schlossterrassen in Pouch (Muldestausee), einem besonders exklusiven Areal direkt am See, ist von Tourismus heute jedoch nicht viel zu sehen. Obwohl der Bebauungsplan die Premiumlage als Sondergebiet für Freizeit und Erholung ausweist, sind hier ab 2016 rund 20 Ein- und Mehrfamilienhäuser entstanden – alles deutet auf eine Wohnbebauung hin. Dieses Bild komplettiert der Umstand, dass laut Gemeinde zirka 50 Personen ihren Hauptwohnsitz in den Schlossterrassen angemeldet haben. In einem Sondergebiet für Tourismus ist das illegal.