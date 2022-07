Am 6. Juli 2021 waren mehrere Server des Landkreises mit sogenannter Ransomware infiziert worden. Dabei werden Daten verschlüsselt. Nach der Zahlung eines Lösegelds sollten diese dann wieder freigegeben werden. Der Landkreis lehnte die Geldzahlung aber ab. Drei Tage später, am 9. Juli, hatte der scheidende Landrat Uwe Schulze (CDU) den Katastrophenmodus ausgerufen – bundesweit der erste wegen eines Cyberangriffs. Drei Tage später startete der neue Landrat Andy Grabner in sein Amt.

Dem Landkreis sind Schätzungen zufolge durch den Angriff rund zwei Millionen Euro Kosten entstanden. Im Februar 2022 wurde der Katastrophenmodus wieder aufgehoben. Inzwischen wurde die technische Infrastruktur nach Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auf Stand gebracht. Der Landkreis will aber auch vorbeugen. "Wir streben natürlich regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich IT an", sagte Grabner. Personell will der Landkreis bei der IT weiter aufstocken.