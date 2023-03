Mehrere Hilfsorganisationen in Sachsen-Anhalt warnen vor einer Verstaatlichung oder Kommunalisierung im Rettungsdienst. Hintergrund ist eine Reform, die der Landkreis Anhalt-Bitterfeld plant. Mit dieser möchte der Landkreis den Rettungsdienst künftig in einem Eigenbetrieb organisieren. Bisher wird der Rettungsdienst von Hilfsorganisationen geführt. In Anhalt-Bitterfeld übernimmt seit 2008 das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Aufgabe.