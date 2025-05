Unweit der Gemeinde ist offenbar ebenfalls ein Elch gesehen worden. Er stand nach einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" in Bitterfeld in einem Garten. Die Anwohnerin habe den Notruf gewählt. Neben Polizei war demnach auch die Feuerwehr angerückt. Sie sei mit zwei Fahrzeugen und insgesamt elf Einsatzkräften vor Ort gewesen. Den Elch hätten sie aber nicht mehr gesehen, so das Blatt. Unklar ist, ob es sich in den Fällen immer um denselben Elch gehandelt hat.