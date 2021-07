Letzter Gottesdienst Abschied von der Friedenskirche Steinfurth in Wolfen-Nord

Für Ortspfarrerin Ina Killyen ist es ein emotionaler Tag: "Wie für alle Kirchen gilt auch für die Friedenskirche: Sie ist ein Ort, an dem Christentum öffentlich gelebt, Gemeinschaft mit Gott und miteinander gefeiert wurde", sagt sie. Diesen Raum aufzugeben und zu verlassen, falle schwer. Die zu DDR-Zeiten gebaute Friedenskirche Steinfurth wurde schon etwas länger nicht mehr genutzt – jetzt wird sie entwidmet. Damit wird sie für Gottesdienste und andere kirchliche Zwecke offiziell außer Dienst genommen, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilt. Der Hintergrund: Die Gemeinden in Bobbau und Wolfen-Nord sind zusammengewachsen und werden gemeinsam ihre Gottesdienste in der Christuskirche in Bobbau feiern.