In Bitterfeld steht die 81-Jährige Erika Schuppan seit fast 50 Jahren in ihrem Blumengeschäft – von montags bis sonntags. Sie ist ein echtes Urgestein und eine der dienstältesten Blumenhändlerinnen in Sachsen-Anhalt.

Schon mit 14 Jahren hat sie Obst und Gemüse auf dem Markt in Bitterfeld verkauft, vor 48 Jahren übernahm sie das Blumengeschäft von ihrem Vater. Eigentlich wäre sie schon lange in Rente, aber das kommt für sie nicht in Frage, wie sie MDR SACHSEN-ANHALT erklärt: "Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich kann ja nicht den ganzen Tag vor der Flimmerkiste sitzen. Ich kann die Leute nicht verstehen, die die Tage bis zur Rente zählen." Diese Menschen müssten sich einen Beruf aussuchen, der ihnen Freude macht.

Sonntags fühlt sie sich wie 100

Erika Schuppan macht ihr Beruf Freude. "Ich muss nicht, sondern ich will. Ich habe immer ein halbvolles Glas, es ist nie halbleer." Nur sonntags kommt sie dann doch mal schwer aus dem Bett. "Da denke ich, ich bin doch schon hundert Jahre alt." Nach dem ersten Kaffee ginge es aber wieder vorwärts an die Arbeit.

Nicht nur gucken, sondern kaufen