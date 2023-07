In Sachsen-Anhalt ist es zu mehreren Feldbränden bei Schkopau, Köthen, Zerbst und Bitterfeld-Wolfen gekommen. Die Schäden gehen laut Feuerwehr und Polizei in die Hunderttausende.

Am Mittwochnachmittag brannte bei Schkopau im Saalekreis ein bereits abgeerntetes Feld. Etwas mehr als 60 Feuerwehr-Kräfte waren laut Rettungsstelle im Einsatz und hatten verhindert, dass der Brand auf ein angrenzendes Wäldchen übergreift. Mittlerweile ist das Feuer den Angaben nach gelöscht. Eine zwischenzeitliche Warnung vor starker Rauchentwicklung wurde aufgehoben.

Auch bei Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Dienstagabend ein etwa 20 Hektar großes Rapsfeld in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde wegen der starken Rauchentwicklung die nahe gelegene Bundesstraße 6 zeitweise komplett gesperrt. Die Gründe für den Brand sind bisher unklar. Laut Polizei war kein Ernte-Fahrzeug in der Nähe.