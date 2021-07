Das einmotorige Flugzeug war nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz Renneritz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kurz nach dem Start abgestürzt. Die Maschine mit vier Menschen an Bord geriet in Brand und wurde zerstört. Der 55 Jahre alte Pilot aus Sachsen, eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen starben nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.