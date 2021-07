Landkreis Anhalt-Bitterfeld Vier Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Renneritz

Der Flugzeugabsturz in Renneritz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein viertes Todesopfer gefordert. Wie die Polizei mitteilte, starb am Montagmorgen eine 16-Jährige im Krankenhaus. Sie war zunächst schwerstverletzt aus dem Flugzeugwrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen worden.

Auf dem Renneritzer Flugplatz war am Sonntagnachmittag eine kleine Maschine mit vier Personen an Bord abgestürzt. Der Pilot und zwei Jugendliche starben an der Unfallstelle. Laut Polizei stammt der 55 Jahre alte Pilot aus Sachsen, die Passagiere im Alter zwischen 14 und 17 Jahren kamen alle aus Nordrhein-Westfalen. Sie waren im Rahmen eines Fliegerlagers für Teilnehmende aus ganz Deutschland in Renneritz.