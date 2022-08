Astrid Eichhorn hat diese Erkenntnis hier im Lödderitzer Forst in die Tat umgesetzt. Mit großem Abstand zum alten Deich wurde ein neuer errichtet. Damit das Wasser gezielt in die neue Überflutungsfläche gelangen kann, wurde der alte Deich an zehn Stellen geöffnet.

So erklärt Hochwasser-Experte Matthias Rothe vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau, dass es aktuell eine dauerhafte Förderung für den Hochwasserschutz gibt: "Seit 2015 engagiert sich der Bund in einem nationalen Hochwasserschutzprogramm mit bis zu 100 Millionen Euro jährlich. Also solche Maßnahmen, die den Flüssen mehr Raum geben und gleichzeitig eine überregionale Wirkung entfalten", so Rothe.