Im Streit um die Finanzierung der Frauenklinik Bitterfeld rückt offenbar eine Lösung näher. Am Donnerstag traf sich Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in Magdeburg mit Landrat Andy Grabner (CDU) und dem Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen, René Rottleb.

Das Gespräch sei "sachlich-konstruktiv" verlaufen, hieß es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung der Beteiligten gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Grimm-Benne habe die "große Bedeutung einer wohnortnahen Versorgung" bei der Gynäkologie und Geburtshilfe betont und wünschte sich für diese eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendmedizin. Beides wäre in Bitterfeld vorhanden.

Widersprüchliche Aussagen zur Versorgungslage

Das Klinikum Bitterfeld Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Der Termin war nötig geworden, weil ein Verwaltungsstreit derzeit in der Schwebe hängt. So hatte der Kreistag Anhalt-Bitterfeld vor anderthalb Jahren den Wiederbetrieb der Frauenklinik beschlossen. 6,6 Millionen Euro sollen dafür aus Mitteln des Landkreises fließen. Genau daran stört sich aber die Landesverwaltung, denn: Der Landkreis befindet sich in laufender Haushaltskonsolidierung. Geld ist knapp. Das Verwaltungsamt schritt als Kommunalaufsicht ein.

Obwohl mittlerweile Rechtsmittel eingelegt wurden, laufen die Gespräche weiter. So muss geklärt werden, wie nötig die medizinische Versorgung am Standort ist. Dafür braucht es die Expertise des Sozialministeriums. Strittig ist, welchen Einfluss die Öffnung beziehungsweise Schließung der Fachklinik auf die Notfallversorgung vor Ort hat. Der Landkreis habe dazu in der Vergangenheit unterschiedliche Angaben gemacht, sagte Grimm-Benne Mitte Mai vor dem Landtag.

Stellungnahme soll in nächsten Tagen folgen