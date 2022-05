Beantragt hatte die schnell emotionale Debatte die AfD. Am Ende wurde das Thema in die Fachausschüssen überwiesen.

Die Klinik für Frauenheilkunde am kommunalen Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen war im Jahr 2020 geschlossen worden. Der Grund: Personalmangel. Dagegen formierte sich schnell Widerstand. Noch im September desselben Jahres beschloss der Kreistag Anhalt-Bitterfeld den Wiederbetrieb.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte im Landtag, die Landesregierung stehe zum Koalitionsvertrag. In dem heißt es, man führe keine Schließungsdiskussionen über Krankenhäuser.

Allerdings hätten die zuständigen Vertreter des Landkreises innerhalb weniger Monate ihre Argumentation “umgekehrt”, sagte Grimm-Benne. So sei zunächst versichert worden, durch die Schließung drohe keine Einschränkung der medizinischen Versorgung im Landkreis, nur um selbiges dann zu behaupten, als die Klinik wieder öffnen sollte.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) setzt sich für eine bessere Versorgung im ländlichen Raum ein und damit auch für die Frauenklinik in Bitterfeld/Wolfen. Bildrechte: dpa

Im Landtag waren diese Aussagen ebenso strittig, wie Grimm-Bennes Rolle in der Sache. Sie bestritt Vorwürfe, wonach ihr Haus eine angefragte Stellungnahme an das Landesverwaltungsamt nicht abgegeben habe. Für dessen Prüfung sei ohnehin das Innenministerium als oberste kommunale Aufsichtsbehörde zuständig, sagte Grimm-Benne. Sie bot an, das Gespräch mit Landrat Andy Grabner (CDU) und dem Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen zu suchen.