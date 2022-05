Im Fall der umstrittenen Wiederbelebung der Frauenklinik Bitterfeld hat das Innenministerium Aussagen von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) widersprochen. Wie das Haus von Tamara Zieschang (CDU) dem MDR sagte, hat das Landesverwaltungsamt am 2. Mai schriftlich beim Gesundheitsministerium um Stellungnahme gebeten: Dieses solle das neue Konzept des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen beurteilen und "eine rechtliche Bewertung der Aussagen zur Notfallversorgung" abgeben.

Genau diese Bitte um Stellungnahme hatte Grimm-Benne am Donnerstag in einer emotionalen Debatte im Landtag mehrfach bestritten. Sie hatte zudem gesagt, es handle sich um eine Frage der Kommunalaufsicht. Diese obliegt in letzter Konsequenz dem Innenministerium.