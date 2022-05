Im Fall der umstrittenen Wiederbelebung der Frauenklinik Bitterfeld herrschten bislang offenbar Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb von Landesregierung und -verwaltung. So hatte zunächst am Freitag das Innenministerium Aussagen von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) widersprochen.

Wie das Haus von Tamara Zieschang (CDU) dem MDR sagte, hat das Landesverwaltungsamt am 2. Mai schriftlich beim Gesundheitsministerium um Stellungnahme gebeten: Dieses solle das neue Konzept des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen beurteilen und "eine rechtliche Bewertung" zu Angaben bezüglich der Notfallversorgung abgeben.

Genau die Existenz einer solchen Bitte um Stellungnahme hatte Grimm-Benne am Donnerstag in einer emotionalen Debatte im Landtag allerdings mehrfach bestritten. Sie hatte zudem gesagt, es handle sich um eine Frage der Kommunalaufsicht. Diese obliegt in letzter Konsequenz dem Innenministerium.