Im Falle der strittigen Finanzierung der Frauenklinik Bitterfeld will sich Sachsen-Anhalts Landtag hinter den Landkreis Anhalt-Bitterfeld stellen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung fand am Freitag die Zustimmung des Sozialausschusses. Nun kann der Antrag Ende Juni final im Parlament beschlossen werden.

Das einstimmige Votum erfolgte, obwohl derzeit noch nicht klar ist, wie der Verwaltungsstreit um die wiedereröffnete Klinik ausgeht. Das Landesverwaltungsamt untersagt dem Kreis bislang, den Wiederaufbau der Frauenklinik am kommunalen Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen mit 6,6 Millionen Euro zu finanzieren. Die Begründung: Der Landkreis befindet sich in laufender Haushaltskonsolidierung. Geld ist knapp. Die Auseinandersetzung wird mittlerweile auch juristisch geführt.

In einer Landtagsdebatte Ende Mai hatte es zudem Aufregung und Verwirrung um die Beteiligung des Sozialministeriums in dem Verfahren gegeben. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) traf sich anschließend mit Vertretern von Kreis und Gesundheitszentrum. Am Mittwoch teilte ihr Haus dem Landesverwaltungsamt mit, dass man den Wiederaufbau aus "medizinisch-fachlichen Aspekten" unterstütze.