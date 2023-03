Bitterfeld-Wolfen Gestank aus Papierfabrik: Anwohner von Versprechen enttäuscht

Thalheim liegt gerade einmal einen Kilometer weit entfernt von der Papierfabrik der Firma Progroup in der Stadt Sandersdorf-Brehna. Dreht der Wind auf Ost, und das geschieht häufig, klagen die Anwohnerinnen und Anwohner über Gestank. In vielen Gesprächen wurden bislang viele Verbesserungen versprochen. So auch bei einem Bürgerdialog am Donnerstag.