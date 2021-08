Mit den Standorten Bitterfeld-Wolfen, Barleben und Sandersdorf-Brehna hat das Land bereits einige Erfahrung beim Aufbau sogenannter Batterie-Kompetenzzentren. Der amerikanisch-chinesische Batteriehersteller Farasis will beispielsweise in Thalheim bei Wolfen Akkus für Elektrofahrzeuge produzieren. Die japanische Horiba-Gruppe wiederum errichtet derzeit ihr Entwicklungszentrum für Brennstoffzellen und Batterien in Barleben bei Magdeburg.