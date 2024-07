Direkt nach Wiedereröffnung Erstes Baby in neuem Kreißsaal der Goitzsche-Klinik geboren

01. Juli 2024, 09:04 Uhr

Die Geburtenstation im Goitzsche-Klinikum in Bitterfeld-Wolfen ist wieder in Betrieb. Direkt am Wiedereröffnungstag ist dort das erste Baby zur Welt gekommen. Künftig soll es in der Klinik mehr als 400 Geburten pro Jahr geben.