Im Streit um illegales Dauerwohnen am Goitzsche-See bei Bitterfeld hat der Kreis Anhalt-Bitterfeld einen juristischen Erfolg eingefahren. Der Landkreis hatte bereits 2021 zwei Bewohnern der Schlossterrassen in der Gemeinde Muldestausee per Verfügung untersagt, das reine Ferienhaus-Gebiet mit Seeblick als dauerhaften Wohnsitz zu nutzen. Das Paar hatte dagegen geklagt. Das Verwaltungsgericht Halle gab dem Kreis Ende November 2024 nun Recht und wies die Klage des Mannes und der Frau ab. Rechtsmittel wurden einem Gerichtssprecher zufolge in der vorgegebenen Frist nicht eingelegt – damit sei das Urteil rechtskräftig.

Die Vorsitzende Richterin sah es als erwiesen an, dass das Paar in den vergangenen Jahren seinen Lebensmittelpunkt in den Schlossterrassen hatte. So hätten sie selbst ihren Hauptwohnsitz dort angemeldet. Das gemeinsame Kind besuche die Kita in der Gemeinde. Der Arbeitsort des Klägers, der als Pilot sein Geld verdiene, befinde sich in Leipzig und somit nicht weit entfernt von der Wohnung. Außerdem habe der Mann für den Ortschaftsrat kandidiert. Das Argument der Kläger, sie würden sich große Teile des Jahres andernorts aufhalten, ließ das Gericht daher nicht gelten.