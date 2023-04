Der Verkauf der Goitzsche bei Bitterfeld an einen privaten Investor war nicht alternativlos. Zu dem Ergebnis kommt eine Arbeitsgruppe des Stadtrates Bitterfeld. Die Freizeitlandschaft Goitzsche war 2013 an einen privaten Investor verkauft worden, weil ein kommunaler Firmenverbund, dem die Fläche zuvor gehört hatte, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.