Der Verkauf der Goitzsche bei Bitterfeld-Wolfen an einen privaten Investor war nicht alternativlos. Zu dem Ergebnis kommt eine Arbeitsgruppe des Stadtrates Bitterfeld-Wolfen. Die Freizeit-Landschaft Goitzsche war 2013 an einen privaten Investor verkauft worden, weil ein kommunaler Firmen-Verbund, dem die Fläche zuvor gehört hatte, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.