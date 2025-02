Der Rücktritt markiert den vorläufigen Höhepunkt eines seit über zehn Jahren andauernden Konflikts. Öffentliche See- und Uferflächen waren 2013 wegen der finanziellen Schieflage eines kommunalen Unternehmens an die GGG verkauft worden. Jedoch bestehen in der Region seither zum Teil hartnäckige Zweifel, ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ab 2023 ließ deshalb Bitterfeld-Wolfens Stadtrat die Privatisierung durch eine Anwaltskanzlei juristisch neu aufrollen.